Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek bilmiyor. Mert Öcal’ın aynı anda iki kadını idare ettiği Survivor’da ortaya çıkmıştı! Bu durum sonrasında Sude ve Mert’in aşkı mide bulandırıcı olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Şimdi ise flaş bir gelişme yaşandı. Acun Medya’nın gözleri önünde yapılan olay seyirciye “Görmek istemiyoruz” yorumlarını yaptırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dün akşam Sude ve Mert’ten gelen hamle şok etti. Bilindiği üzere Sude Burcu, Mert Öcal’la yarışmaya sevgili olarak gelmiş ama Mert’in kendisini Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşıyla aldattığını Survivor’da öğrenmesi şok etkisi yaratmıştı! Şimdiyse skandal bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.