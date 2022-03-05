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05 Mar 2022 - 23:22

Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek bilmiyor. Mert Öcal’ın aynı anda iki kadını idare ettiği Survivor’da ortaya çıkmıştı! Bu durum sonrasında Sude ve Mert’in aşkı mide bulandırıcı olarak adlandırılmaya başlanmıştı. Şimdi ise flaş bir gelişme yaşandı. Acun Medya’nın gözleri önünde yapılan olay seyirciye “Görmek istemiyoruz” yorumlarını yaptırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…