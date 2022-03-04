- 04 Mar 2022 - 16:21

Kurtlar Vadisi Polat Alemdar’ın Dudak Uçuklatan Mal Varlığı Ortaya Çıktı? Yatlar, Katlar Ve Rezidans Dairler…! İşte Necati Şaşmaz’ın Mal Varlığı…

Bir dönemin fenomen yapımı olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ortaya çıktı. Bir magazin programının yaptığı araştırma sonrası emlak zengini olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve mal varlığı ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir dönemin fenomen yapımı olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ortaya çıktı. Bir magazin programının yaptığı araştırma sonrası emlak zengini olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın servetini görenlerin ise, resmen dudakları uçukladı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ne kadar? Necati Şaşmaz şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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04 Mar 2022 - 16:21 - Magazin

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