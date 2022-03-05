Kurtlar Vadisi Polat Alemdar’ın Serveti ve Mal Varlığı Ortaya Çıktı? Polat Alemdar'ın ne kadar parası var?! İşte Necati Şaşmaz’ın Mal Varlığı 2022

Bir dönemin fenomen yapımı olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ortaya çıktı. Bir magazin programının yaptığı araştırma sonrası emlak zengini olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın servetini görenlerin ise, resmen dudakları uçukladı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ne kadar? Necati Şaşmaz şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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