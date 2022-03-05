- 05 Mar 2022 - 23:20

Kurtlar Vadisi Polat Alemdar’ın Serveti ve Mal Varlığı Ortaya Çıktı? Polat Alemdar'ın ne kadar parası var?! İşte Necati Şaşmaz’ın Mal Varlığı 2022

Bir dönemin fenomen yapımı olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ortaya çıktı. Bir magazin programının yaptığı araştırma sonrası emlak zengini olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ve mal varlığı ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir dönemin fenomen yapımı olan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ortaya çıktı. Bir magazin programının yaptığı araştırma sonrası emlak zengini olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın servetini görenlerin ise, resmen dudakları uçukladı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın mal varlığı ne kadar? Necati Şaşmaz şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Mar 2022 - 23:20 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı? mask
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı?
Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama… mask
Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama…
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Melek Oldu! Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı! mask
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Melek Oldu! Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı!
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Fermuarı İndirdi, Sosyal Medya Yıkıldı! Simsiyah Braletini Gösterdi, Nefesleri Durdurdu! Çekiciliğini Kanıtladı… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Fermuarı İndirdi, Sosyal Medya Yıkıldı! Simsiyah Braletini Gösterdi, Nefesleri Durdurdu! Çekiciliğini Kanıtladı…
Defne Samyeli'nin Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir? mask
Defne Samyeli'nin Yaşı Merak Uyandırdı! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir?
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status