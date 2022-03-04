Biran Damla Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Kim? Çağrı Telkıvıran’ın İle El Ele Görenler Şaştı Kaldı! Aslı Bekiroğlu'ndan Yeni Ayrılmış…

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakmış olan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Biran Damla Yılmaz’ın yeni sevgilisini görenler, şaşkınlığını asla gizleyemedi. O ismin önceden kimle olduğunu duyanların şaşkınlığı ise, adeta iki katına çıktı! Peki, Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi kim? Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz sevgili mi? İşte, detaylar…

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