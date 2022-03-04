Biran Damla Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Kim? Çağrı Telkıvıran’ın İle El Ele Görenler Şaştı Kaldı! Aslı Bekiroğlu'ndan Yeni Ayrılmış…
Şimdilerde Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakmış olan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Biran Damla Yılmaz’ın yeni sevgilisini görenler, şaşkınlığını asla gizleyemedi. İşte Biran Damla Yılmaz ve yeni sevgilisi...
Şimdilerde Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakmış olan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Biran Damla Yılmaz’ın yeni sevgilisini görenler, şaşkınlığını asla gizleyemedi. O ismin önceden kimle olduğunu duyanların şaşkınlığı ise, adeta iki katına çıktı! Peki, Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi kim? Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz sevgili mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 Mar 2022 - 16:21 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.