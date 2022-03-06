Ankara’da Hafta Sonu Kar Kabus Olacak! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 6 Mart 2022 Hava Durumu

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havanın ısınmasının beklendiği Türkiye’de tam tersi bir etki oluştu. Mart ayının başından itibaren soğuyan havadan nasibini alan illerden biri de Ankara oldu. Dün itibariyle pek çok ilde yağmaya başlayan kar ile buluşup buluşmayacağını merak eden Ankaralılar ise, gözünü kulağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çevirdi. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara Meteoroloji 5 günlük hava tahmini nasıl? Ankara’da bugün kar var mı? İşte Ankara 6 Mart 2022 hava durumu…

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