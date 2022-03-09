- 09 Mar 2022 - 19:20 G: 09 Mar 2022 - 19:21

Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 10 Mart 2022 Hava Durumu

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havanın ısınmasının beklendiği Türkiye’de tam tersi bir etki oluştu. Mart ayının başından itibaren soğuyan havadan nasibini alan illerden biri de Ankara oldu. Dün itibariyle pek çok ilde yağmaya başlayan kar ile buluşup buluşmayacağını merak eden Ankaralılar ile ilgili son hava durumu bilgisi haberimizde...

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havanın ısınmasının beklendiği Türkiye’de tam tersi bir etki oluştu. Mart ayının başından itibaren soğuyan havadan nasibini alan illerden biri de Ankara oldu. Dün itibariyle pek çok ilde yağmaya başlayan kar ile buluşup buluşmayacağını merak eden Ankaralılar ise, gözünü kulağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çevirdi. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara Meteoroloji 5 günlük hava tahmini nasıl? Ankara’da bugün kar var mı? İşte Ankara 10 Mart 2022 hava durumu…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Mar 2022 - 19:20 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
9 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
9 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Mart 2022 Salı 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Mart 2022 Salı 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Hafta Sonu Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Hafta Sonu Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Mart 2022 Pazar Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Mart 2022 Pazar Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
İtopya'nın Ankara'daki Mağazası Açıldı! Itopya Ankara Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte İtopya Pc Fiyatları ve Kampanyaları... mask
İtopya'nın Ankara'daki Mağazası Açıldı! Itopya Ankara Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? İşte İtopya Pc Fiyatları ve Kampanyaları...
5 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Mart 2022 Ankara'da Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Enerjisa Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Mart 2022 Ankara'da Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Enerjisa Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Ne Olacak? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi Hava Nasıl Olacak?
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 20 Şubat 2022 Pazar Hava Nasıl Olacak?
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara İçin 7 Günlük Hava Durumu Nedir? Ankara’ya Meteoroloji'den Yağmur Ve Kar Uyarısı! 17 Şubat 2022 Salı Hava Nasıl Olacak?
Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 13 Şubat 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Ankara 8 Şubat 2022 SALI Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 8 Şubat 2022 SALI Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Var? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak? mask
14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak?
Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerlerde Olacak! Neler Oluyor? mask
Tüm Ankara Yaşayanlara Kabus Gibi Haber! Meteorolojiden Kar ve Buz Uyarısı! Her Şey Yerlerde Olacak! Neler Oluyor?
Bu Akşam Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı! Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak? Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak mask
Bu Akşam Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı! Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak? Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu mask
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu
Ankara’ya Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek… mask
Ankara’ya Kar Yağacak Mı Merak Uyandırdı? Ankara’ya Ne Zaman Kar Yağacak? Kaç Gün Sürecek…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 10 Mart 2022 Hava Durumu mask
Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 10 Mart 2022 Hava Durumu
Renault Clio Sahipleri Aman Ha Dikkat! Bunları Bilmeyen Kalmamalı! Binlerce Kişinin Bilmediği O Detay Yüz Güldürecek… mask
Renault Clio Sahipleri Aman Ha Dikkat! Bunları Bilmeyen Kalmamalı! Binlerce Kişinin Bilmediği O Detay Yüz Güldürecek…
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Eleneceği Tarih Ortaya Çıktı! Kimse Şampiyonluk Hayalleri Kurmasın! 1 Bilemedin 2… Her Şey Ortaya Çıktı! mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Eleneceği Tarih Ortaya Çıktı! Kimse Şampiyonluk Hayalleri Kurmasın! 1 Bilemedin 2… Her Şey Ortaya Çıktı!
İğne İplik Filmi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimlerdir? İğne İplik Filmi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? mask
İğne İplik Filmi Nerede Çekildi, Oyuncuları Kimlerdir? İğne İplik Filmi Uyarlama Mı, Konusu Nedir?
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Hayatı Bitti! Rafet Koroğlu Büyük Darbeyi İndirdi; Artık Geriye Dönüş Yok! Twitter Ayağa Kalktı… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’ın Hayatı Bitti! Rafet Koroğlu Büyük Darbeyi İndirdi; Artık Geriye Dönüş Yok! Twitter Ayağa Kalktı…
Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisine Finali Unutturacak O İsim Geliyor! Taze Kan, Diziye Can Verecek! Ne Hande Erçel, Ne Serenay Sarıkaya…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status