Ankara’da Perşembe ve Cuma Günü Dikkat! Tüm Şehir Eksiye Düşüyor, Kara Kış… Meteoroloji 5 Günlük Hava Tahmin Yaptı! İşte Ankara 8 Mart 2022 Hava Durumu
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havanın ısınmasının beklendiği Türkiye’de tam tersi bir etki oluştu. Mart ayının başından itibaren soğuyan havadan nasibini alan illerden biri de Ankara oldu. Dün itibariyle pek çok ilde yağmaya başlayan kar ile buluşup buluşmayacağını merak eden Ankaralılar ile ilgili son hava durumu bilgisi haberimizde...
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havanın ısınmasının beklendiği Türkiye’de tam tersi bir etki oluştu. Mart ayının başından itibaren soğuyan havadan nasibini alan illerden biri de Ankara oldu. Dün itibariyle pek çok ilde yağmaya başlayan kar ile buluşup buluşmayacağını merak eden Ankaralılar ise, gözünü kulağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çevirdi. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara Meteoroloji 5 günlük hava tahmini nasıl? Ankara’da bugün kar var mı? İşte Ankara 8 Mart 2022 hava durumu…
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08 Mar 2022 - 00:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.