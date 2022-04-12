Sevgilisinin Sözünden Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Sevgilisinin Bir Sözünü İki Etmeyen O Burçlar…
Her burcun insanı, sevgililerine son derece fedakar davranamıyor. Ancak bu listede yer alan burçların bir özelliği bulunuyor; o da sevgililerinden izin almadan hareket etmeyecek kadar fedakar bir yapıya sahip olmaları oluyor. Sizde sevgilisinin sözünden asla çıkmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı, sevgililerine son derece fedakar davranamıyor. Ancak bu listede yer alan burçların bir özelliği bulunuyor; o da sevgililerinden izin almadan hareket etmeyecek kadar fedakar bir yapıya sahip olmaları oluyor. Öte yandan gerçek bir itaatkar olan bu burçlar, görenleri bir hayli şaşırtıyor! Peki, sevgilisinin sözünden çıkmayan burçlar hangisidir? İşte izinsiz adım atmayan o burçlar…
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12 Nis 2022 - 22:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.