Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı?
TRT1 ekranlarının seyircisiyle buluşturduğu kahramanlık hikayelerinden biri olan Teşkilat dizisi, kadrosunda yer alan usta oyuncuları ile seyircisini etkilemeye devam ediyor. O kadroda yer alan isimlerden biri olan ve Teşkilat dizisinde Hakkı Dayı’yı canlandıran usta oyuncu Tuncer Salman ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının seyircisiyle buluşturduğu kahramanlık hikayelerinden biri olan Teşkilat dizisi, kadrosunda yer alan usta oyuncuları ile seyircisini etkilemeye devam ediyor. O kadroda yer alan isimlerden biri olan ve Teşkilat dizisinde Hakkı Dayı’yı canlandıran usta oyuncu Tuncer Salman ise, bir süredir dizide gözükmüyor. Öte yandan Tuncer Salman’ın yokluğu Teşkilat dizisinin seyircisini meraklandırmaya başlıyor. Peki, Hakkı Dayı Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Tuncer Salman kimdir, ayrıldı mı? İşte, detaylar…
05 Mar 2022 - 23:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.