Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı?

TRT1 ekranlarının seyircisiyle buluşturduğu kahramanlık hikayelerinden biri olan Teşkilat dizisi, kadrosunda yer alan usta oyuncuları ile seyircisini etkilemeye devam ediyor. O kadroda yer alan isimlerden biri olan ve Teşkilat dizisinde Hakkı Dayı’yı canlandıran usta oyuncu Tuncer Salman ise, bir süredir dizide gözükmüyor. Öte yandan Tuncer Salman’ın yokluğu Teşkilat dizisinin seyircisini meraklandırmaya başlıyor. Peki, Hakkı Dayı Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Tuncer Salman kimdir, ayrıldı mı? İşte, detaylar…