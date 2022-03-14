- 14 Mar 2022 - 22:15

En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar…

Bu listede yer alan burçların evine giderken iki kere düşünmeniz gerekiyor. Evlerinde son derece dağınık ve pasaklı olan bu burçlar, temizlik yapmaktan asla hoşlanmıyor. Çünkü bu burçların ruhu genellikle düzensizlikten besleniyor. Sizde en pasaklı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bu listede yer alan burçların evine giderken iki kere düşünmeniz gerekiyor. Evlerinde son derece dağınık ve pasaklı olan bu burçlar, temizlik yapmaktan asla hoşlanmıyor. Çünkü bu burçların ruhu genellikle düzensizlikten besleniyor! Peki, en pasaklı burçlar hangisidir? İşte pis ve düzensiz olan o burçlar…

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14 Mar 2022 - 22:15 - Burç Haberleri

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