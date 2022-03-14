En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar…
Bu listede yer alan burçların evine giderken iki kere düşünmeniz gerekiyor. Evlerinde son derece dağınık ve pasaklı olan bu burçlar, temizlik yapmaktan asla hoşlanmıyor. Çünkü bu burçların ruhu genellikle düzensizlikten besleniyor. Sizde en pasaklı burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bu listede yer alan burçların evine giderken iki kere düşünmeniz gerekiyor. Evlerinde son derece dağınık ve pasaklı olan bu burçlar, temizlik yapmaktan asla hoşlanmıyor. Çünkü bu burçların ruhu genellikle düzensizlikten besleniyor! Peki, en pasaklı burçlar hangisidir? İşte pis ve düzensiz olan o burçlar…
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14 Mar 2022 - 22:15 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.