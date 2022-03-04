- 04 Mar 2022 - 16:20

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı! Emre Yetkin Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendiler?

Şimdilerde Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıkan Burcu Biricik, canlandırdığı Nalan karakteriyle seyircisinin gönlünde adeta taht kurdu. Bu performansın ardından mercek altına alınan Burcu Biricik’in eşiyse herkesi şaşırttı. Sizde Burcu Biricik'in eşini merak ediyorsanız işte detaylar...

Şimdilerde Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrolü olarak seyircisinin karşısına çıkan Burcu Biricik, canlandırdığı Nalan karakteriyle seyircisinin gönlünde adeta taht kurdu. Bu performansın ardından mercek altına alınan Burcu Biricik’in eşiyse herkesi şaşırttı. Öte yandan özel yaşamını oldukça gözlerden uzak yaşayan Burcu Biricik’in Emre Yetkin ile evli olduğu ortaya çıktı. Peki, Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi kimdir? Emre Yetkin kimdir, kaç yaşında, ne zaman evlendiler? İşte, detaylar…

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04 Mar 2022 - 16:20 - Magazin

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