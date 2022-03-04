Alparslan Büyük Selçuklu Herkese Matem Yaşattı! Akıllara Zarar Final... Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor?
Tarihi konusuyla seyircisini adeta ekran başına kilitlemeye başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, bir süredir yaşadığı reyting kaybı nedeniyle seyircisini endişelendirmeye başladı. Bir süredir final iddiaları ile seyircisini bir hayli üzen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Tarihi konusuyla seyircisini adeta ekran başına kilitlemeye başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, bir süredir yaşadığı reyting kaybı nedeniyle seyircisini endişelendirmeye başladı. Bir süredir final iddiaları ile seyircisini bir hayli üzen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, son kararını verdi. Birtakım değişiklikleri gündemine alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin verdiği o karar ise, seyircisini bir hayli şaşırttı! Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde neler oluyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final mi yapıyor? İşte, detaylar…
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04 Mar 2022 - 23:01 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.