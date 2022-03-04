Alparslan Büyük Selçuklu Herkese Matem Yaşattı! Akıllara Zarar Final... Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor?

Tarihi konusuyla seyircisini adeta ekran başına kilitlemeye başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, bir süredir yaşadığı reyting kaybı nedeniyle seyircisini endişelendirmeye başladı. Bir süredir final iddiaları ile seyircisini bir hayli üzen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, son kararını verdi. Birtakım değişiklikleri gündemine alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin verdiği o karar ise, seyircisini bir hayli şaşırttı! Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde neler oluyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bitiyor mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final mi yapıyor? İşte, detaylar…

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