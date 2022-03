Survivor’da Birleşme Partisine Gidecek İsimler Resmen Belli Oldu! Öyle İsimler Var Ki, Büyük Hayal Kırıklığı Arka Arkaya Geliyor!

Türkiye’nin en heyecanlı yarışını sunan Survivor All Star 2022 yarışması birleşme partisi öncesinde son yarışları ile seyircinin karşısına çıkmaya başladı. Üç gün boyunca devam edecek olan bireysel dokunulmazlık yarışları ile birleşme partisine gidecek isimleri belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, o yarışlardan ilkini gerçekleştirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasının bireysel dokunulmazlık yarışlarında ikinci tura çıkan o isimleriyse herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı hangi isimler kazandı? Survivor'da birleşme partisine katılan 4 isim kim oldu? İşte, detaylar…

