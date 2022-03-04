Survivor’da Birleşme Partisine Gidecek İsimler Resmen Belli Oldu! Öyle İsimler Var Ki, Büyük Hayal Kırıklığı Arka Arkaya Geliyor!
Türkiye’nin en heyecanlı yarışını sunan Survivor All Star 2022 yarışması birleşme partisi öncesinde son yarışları ile seyircinin karşısına çıkmaya başladı. Üç gün boyunca devam edecek olan bireysel dokunulmazlık yarışları ile birleşme partisine gidecek isimleri belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en heyecanlı yarışını sunan Survivor All Star 2022 yarışması birleşme partisi öncesinde son yarışları ile seyircinin karşısına çıkmaya başladı. Üç gün boyunca devam edecek olan bireysel dokunulmazlık yarışları ile birleşme partisine gidecek isimleri belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, o yarışlardan ilkini gerçekleştirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasının bireysel dokunulmazlık yarışlarında ikinci tura çıkan o isimleriyse herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı hangi isimler kazandı? Survivor'da birleşme partisine katılan 4 isim kim oldu? İşte, detaylar…
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04 Mar 2022 - 23:15 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.