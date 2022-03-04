- 04 Mar 2022 - 23:15

Survivor’da Birleşme Partisine Gidecek İsimler Resmen Belli Oldu! Öyle İsimler Var Ki, Büyük Hayal Kırıklığı Arka Arkaya Geliyor!

Türkiye’nin en heyecanlı yarışını sunan Survivor All Star 2022 yarışması birleşme partisi öncesinde son yarışları ile seyircinin karşısına çıkmaya başladı. Üç gün boyunca devam edecek olan bireysel dokunulmazlık yarışları ile birleşme partisine gidecek isimleri belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Türkiye’nin en heyecanlı yarışını sunan Survivor All Star 2022 yarışması birleşme partisi öncesinde son yarışları ile seyircinin karşısına çıkmaya başladı. Üç gün boyunca devam edecek olan bireysel dokunulmazlık yarışları ile birleşme partisine gidecek isimleri belirleyecek olan Survivor All Star 2022 yarışması, o yarışlardan ilkini gerçekleştirdi. Survivor All Star 2022 yarışmasının bireysel dokunulmazlık yarışlarında ikinci tura çıkan o isimleriyse herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı hangi isimler kazandı? Survivor'da birleşme partisine katılan 4 isim kim oldu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

04 Mar 2022 - 23:15 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yasin Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi! mask
Survivor Yasin Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi!
Survivor’da Ünlüler Takımında Kıyamet Koptu! Barış Murat Yağcı Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Herkes Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Bile Sakinleştiremedi! mask
Survivor’da Ünlüler Takımında Kıyamet Koptu! Barış Murat Yağcı Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Herkes Birbirine Girdi! Acun Ilıcalı Bile Sakinleştiremedi!
Survivor Mert’in Sevgilisi Sude’nin Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun'nun Ona Ödediğiyle Şato Alırdı! “Acun Ucundan Bize de Koklat!” mask
Survivor Mert’in Sevgilisi Sude’nin Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun'nun Ona Ödediğiyle Şato Alırdı! “Acun Ucundan Bize de Koklat!”
Acun Ilıcalı Survivor 'un Kapısına Kilidi Vuruyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor 'un Kapısına Kilidi Vuruyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor?
Survivor Son Dakika; Turbo Turabi Geri Geliyor! Ogeday, Batuhan, Adem Tarihe Gömülecek; Atakan ve Berkay’ın Artık Şansı Yok! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Son Dakika; Turbo Turabi Geri Geliyor! Ogeday, Batuhan, Adem Tarihe Gömülecek; Atakan ve Berkay’ın Artık Şansı Yok! Acun Ilıcalı…
Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İlk İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama… mask
Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İlk İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama…
Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor? mask
Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor?
Survivor Barış’tan Nisa İtirafı! Yaşadıklarını Bile Sildi Attı; Sözleri Ok Gibi Saplandı! Meğer Evlenme Teklifinin Arkasında... “Yok Artık” mask
Survivor Barış’tan Nisa İtirafı! Yaşadıklarını Bile Sildi Attı; Sözleri Ok Gibi Saplandı! Meğer Evlenme Teklifinin Arkasında... “Yok Artık”
Survivor Ayşe Yüksel Valizini Topladı Geri Döndü! Artık Pes Dedi... Kanlı Bıçaklı Oldukları Bile Onu Ezdi Geçti! Birinci Resmen Belli Oldu! mask
Survivor Ayşe Yüksel Valizini Topladı Geri Döndü! Artık Pes Dedi... Kanlı Bıçaklı Oldukları Bile Onu Ezdi Geçti! Birinci Resmen Belli Oldu!
Survivor Barış Murat Yağcı Canından Bezdi! Aldığı Karar Tünelin Ucundaki Beyaz Işığı Gösterdi! Yarışmadan Çekiliyor Mu? “Yok Artık” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Canından Bezdi! Aldığı Karar Tünelin Ucundaki Beyaz Işığı Gösterdi! Yarışmadan Çekiliyor Mu? “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Birleşme Partisine Gidecek İsimler Resmen Belli Oldu! Öyle İsimler Var Ki, Büyük Hayal Kırıklığı Arka Arkaya Geliyor! mask
Survivor’da Birleşme Partisine Gidecek İsimler Resmen Belli Oldu! Öyle İsimler Var Ki, Büyük Hayal Kırıklığı Arka Arkaya Geliyor!
Bergen Kimdir, Aslen Nerelidir? Bergen Ne Zaman, Nasıl Ve Kaç Yaşında Öldü? Bergen Neden Kim Öldürdü... mask
Bergen Kimdir, Aslen Nerelidir? Bergen Ne Zaman, Nasıl Ve Kaç Yaşında Öldü? Bergen Neden Kim Öldürdü...
Sadakatsiz Dizisinde Başrol Oyuncu Ayrılığı! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok! mask
Sadakatsiz Dizisinde Başrol Oyuncu Ayrılığı! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok!
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor... mask
Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor...
Kağıt Gibi Keskin Olan Burçlar Hangisidir?? İşte Dışardan Zararsız Duran Tehlikeli O Burçlar… mask
Kağıt Gibi Keskin Olan Burçlar Hangisidir?? İşte Dışardan Zararsız Duran Tehlikeli O Burçlar…
Sağlık Sorunları Yaşayacak Burçlar Hangisidir? İşte Bu Akşam Hastanelik Olacak O Burçlar... mask
Sağlık Sorunları Yaşayacak Burçlar Hangisidir? İşte Bu Akşam Hastanelik Olacak O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status