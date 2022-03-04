Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en az Survivor kadar konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef yarışması, ocak ayında gerçekleştirdiği final anı ile ekranlara veda etti. Haziran’ın sonuna doğru yeniden ekranlara gelmesi beklenen MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan o değişiklikler ise, gözlerden kaçmadı. İşte Masterchef ile ilgili son detaylar...
TV8 ekranlarının en az Survivor kadar konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef yarışması, ocak ayında gerçekleştirdiği final anı ile ekranlara veda etti. Haziran’ın sonuna doğru yeniden ekranlara gelmesi beklenen MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan o değişiklikler ise, gözlerden kaçmadı. MasterChef Türkiye’nin sevilen sunucuları olan Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın bu sene yarışta olmacağı iddia edildi! Peki, MasterChef’te neler oluyor? Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna MasterChef’ten ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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04 Mar 2022 - 13:21 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.