Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en az Survivor kadar konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef yarışması, ocak ayında gerçekleştirdiği final anı ile ekranlara veda etti. Haziran’ın sonuna doğru yeniden ekranlara gelmesi beklenen MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan o değişiklikler ise, gözlerden kaçmadı. MasterChef Türkiye’nin sevilen sunucuları olan Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın bu sene yarışta olmacağı iddia edildi! Peki, MasterChef’te neler oluyor? Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna MasterChef’ten ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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