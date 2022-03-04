- 04 Mar 2022 - 23:13

Somer Şef ve Danilo Şef TV8 Masterchef Kariyerine Noktayı Koydular! Biri Abu Dabi, Diğeri Dubai Yolcusu... Acun Ilıcalı Sözleşme Maddelerini İnceliyor...

TV8 ekranlarının en az Survivor kadar konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef yarışması, ocak ayında gerçekleştirdiği final anı ile ekranlara veda etti. Haziran’ın sonuna doğru yeniden ekranlara gelmesi beklenen MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan o değişiklikler ise, gözlerden kaçmadı. İşte Masterchef ile ilgili son detaylar...

TV8 ekranlarının en az Survivor kadar konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef yarışması, ocak ayında gerçekleştirdiği final anı ile ekranlara veda etti. Haziran’ın sonuna doğru yeniden ekranlara gelmesi beklenen MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan o değişiklikler ise, gözlerden kaçmadı. MasterChef Türkiye’nin sevilen sunucuları olan Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın bu sene yarışta olmacağı iddia edildi! Peki, MasterChef’te neler oluyor? Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna MasterChef’ten ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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04 Mar 2022 - 23:13 - Masterchef Türkiye 2022

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