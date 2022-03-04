Sadakatsiz Dizisini Yıkan Ayrılık! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok!
Ele aldığı ihanet hikayesiyle iki sezondur Kanal D ekranlarının adeta reyting rekortmeni olan Sadakatsiz dizisi, 2 Mart 2022 Çarşamba günü ekranlara gelen 51.blümü ile seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. Bu sezon kadrosuna dahil ettiği Aras karakteriyle bir hayli sevilen Berkay Ateş’e dair çok önemli sahneler ekranlara getiren Sadakatsiz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ele aldığı ihanet hikayesiyle iki sezondur Kanal D ekranlarının adeta reyting rekortmeni olan Sadakatsiz dizisi, 2 Mart 2022 Çarşamba günü ekranlara gelen 51.blümü ile seyircisine kötü bir sürpriz yaptı. Bu sezon kadrosuna dahil ettiği Aras karakteriyle bir hayli sevilen Berkay Ateş’e dair çok önemli sahneler ekranlara getiren Sadakatsiz dizisi, son bölümünde bir ismine daha veda etti. Bu sezon sonu final yapacağını duyurmuş olan Sadakatsiz dizisinden çıkan ismin Berkay Ateş olup, olmadığıysa büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Sadakatsiz dizisinde neler oluyor? Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ne oldu? Sadakatsiz dizisinden Aras (Berkay Ateş) çıktı mı? İşte, detaylar…
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04 Mar 2022 - 13:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.