- 04 Mar 2022 - 13:39 G: 04 Mar 2022 - 13:43

Akrep Nalan’dan Kahreden Haber Geldi! Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü?

Adını “Akrep Nalan” olarak duyuran ve bir döneme adını duyuran Nalan Açın’dan kahreden acı haber geldi. Hayranlarını yıkan bu olay sonrasında birçok kişi, hüngür hüngür ağladığını açıkladı! Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, “Akrep Nalan kimdir?”, “Akrep Nalan neden öldü?” sorusunun cevabını aramaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Birkaç sene önce yayınlanan Hayat Bilgisi isimli dizide Fidan Hoca karakterine hayat veren Akrep Nalan, son zamanlarda yoğun bir sağlık sorunu yaşadığı biliniyordu. Artan sağlık sorunlarından dolayı kısa bir süre önce sosyal medya hesabından “Geliyor gelmekte olan” yorumunda bulunan Akrep Nalan’ın Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evinde cansız bedeni bulundu! Peki, Akrep Nalan kimdir?

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04 Mar 2022 - 13:39 Ankara- Yaşam

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