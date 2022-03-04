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04 Mar 2022 - 22:17

Akrep Nalan’dan Yürekleri Ağlatan Acı Haber Geldi! "Karlar Düştü" Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü?

Adını “Akrep Nalan” olarak duyuran ve bir döneme adını duyuran Nalan Açın’dan kahreden acı haber geldi. Hayranlarını yıkan bu olay sonrasında birçok kişi, hüngür hüngür ağladığını açıkladı! Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, “Akrep Nalan kimdir?”, “Akrep Nalan neden öldü?” sorusunun cevabını aramaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…