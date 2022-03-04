- 04 Mar 2022 - 13:30 G: 04 Mar 2022 - 13:52

Kuruluş Osman Dizisine Şok Transfer! Seyircilerin Nutku Tutulacak! Anlaşmalar İmzalandı, Osman Bey Bile Titreyecek!

Tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken nadir yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya başladı. Dönem dönem oyuncularına veda eden Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümünde dizide Tekfur Rogatus Lazkaris’a hayat veren Yıldıray Şahinler ile senaryo gereği yollarını ayırdı. İşte Kuruluş Osman dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken nadir yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya başladı. Dönem dönem oyuncularına veda eden Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümünde dizide Tekfur Rogatus Lazkaris’a hayat veren Yıldıray Şahinler ile senaryo gereği yollarını ayırdı. Son günlerde artan oyuncu ayrılıklarının ardından yeni transfer yapıp yapmayacağı merak ile beklenilen Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil etmediği düşündüğü o isimler ise, adeta basına sızdı! Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu mu giriyor? Kuruluş Osman dizisine girecek olan yeni oyuncular kimler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

04 Mar 2022 - 13:30 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisini Yıkan Ayrılık! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok! mask
Sadakatsiz Dizisini Yıkan Ayrılık! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok!
Camdaki Kız Dizisinde Bebek Hayal Oldu! Nalan Annesinden Hayatının Dayağını Yiyecek! Öyle Bir An Yaşandı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinde Bebek Hayal Oldu! Nalan Annesinden Hayatının Dayağını Yiyecek! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Emanet 329. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 329. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 126. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 126. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 33. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 33. Bölüm Full İzle! 3 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 37. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 3 Mart 2022 36. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 37. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 3 Mart 2022 36. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yalnız Kurt 6. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 4 Mart 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yalnız Kurt 6. Bölüm Full İzle! Yalnız Kurt 4 Mart 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Aziz Dizisi 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 617. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 617. Bölüm Full İzle! 4 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 617. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak! mask
Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Akrep Nalan’dan Kahreden Haber Geldi! Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü? mask
Akrep Nalan’dan Kahreden Haber Geldi! Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü?
Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim? mask
Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim?
Sadakatsiz Dizisini Yıkan Ayrılık! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok! mask
Sadakatsiz Dizisini Yıkan Ayrılık! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok!
Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Ukrayna Avrupa ülkesi mı? Ukrayna neden önemli... mask
Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Ukrayna Avrupa ülkesi mı? Ukrayna neden önemli...
Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor?
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL? mask
Ukrayna Para Birimi Nedir? 1 Türk Lirası Kaç Ukrayna Lirası? Kiev Para Birimi Kaç TL?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status