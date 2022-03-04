Kuruluş Osman Dizisine Şok Transfer! Seyircilerin Nutku Tutulacak! Anlaşmalar İmzalandı, Osman Bey Bile Titreyecek!

Tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken nadir yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya başladı. Dönem dönem oyuncularına veda eden Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümünde dizide Tekfur Rogatus Lazkaris’a hayat veren Yıldıray Şahinler ile senaryo gereği yollarını ayırdı. Son günlerde artan oyuncu ayrılıklarının ardından yeni transfer yapıp yapmayacağı merak ile beklenilen Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil etmediği düşündüğü o isimler ise, adeta basına sızdı! Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu mu giriyor? Kuruluş Osman dizisine girecek olan yeni oyuncular kimler? İşte, detaylar…

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