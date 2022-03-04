Kuruluş Osman Dizisine Şok Transfer! Seyircilerin Nutku Tutulacak! Anlaşmalar İmzalandı, Osman Bey Bile Titreyecek!
Tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken nadir yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya başladı. Dönem dönem oyuncularına veda eden Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümünde dizide Tekfur Rogatus Lazkaris’a hayat veren Yıldıray Şahinler ile senaryo gereği yollarını ayırdı. İşte Kuruluş Osman dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken nadir yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya başladı. Dönem dönem oyuncularına veda eden Kuruluş Osman dizisi, ekranlara gelen son bölümünde dizide Tekfur Rogatus Lazkaris’a hayat veren Yıldıray Şahinler ile senaryo gereği yollarını ayırdı. Son günlerde artan oyuncu ayrılıklarının ardından yeni transfer yapıp yapmayacağı merak ile beklenilen Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil etmediği düşündüğü o isimler ise, adeta basına sızdı! Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu mu giriyor? Kuruluş Osman dizisine girecek olan yeni oyuncular kimler? İşte, detaylar…
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04 Mar 2022 - 13:30 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.