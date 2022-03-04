Buse Varol ve Alişan’dan Herkesi Şok Eden U Dönüşü! Boşanacakları Konuşuluyordu; Paylaşımları Olay Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor…

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan’ın kızları Eliz’in doğum günlerini ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu paylaşım ikilinin boşanacaklarını dile getirmişti. Daha sonra ise ikilinin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde herhangi bir paylaşım yapmadıkları görülmüştü. İkiliden Buse Varol daha sonra AVM’de yüzük olmadan görüntülenmişti. Bu durum ise sosyal medyada “bu kez kesin bitti” yorumlarına neden olmuştu. Şimdi ise Buse Varol ve Alişan öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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