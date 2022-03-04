Buse Varol ve Alişan’dan Kalp Titreten Hamle! Boşanacakları Konuşuluyordu; Paylaşımları Olay Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü. Kalpleri titreten Alişan ve Buse Varol’un ayrılacakları konuşuluyordu ama son paylaşımları olay yarattı. Her paylaşımı olay olan Buse Varol ve Alişan yan yana gelerek; dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan’ın kızları Eliz’in doğum günlerini ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu paylaşım ikilinin boşanacaklarını dile getirmişti. Daha sonra ise ikilinin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde herhangi bir paylaşım yapmadıkları görülmüştü. İkiliden Buse Varol daha sonra AVM’de yüzük olmadan görüntülenmişti. Bu durum ise sosyal medyada “bu kez kesin bitti” yorumlarına neden olmuştu. Şimdi ise Buse Varol ve Alişan öyle bir paylaşımda bulundu ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.