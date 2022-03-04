- 04 Mar 2022 - 13:56 G: 04 Mar 2022 - 14:09

Buse Varol ve Alişan’dan Kalp Titreten Hamle! Boşanacakları Konuşuluyordu; Paylaşımları Olay Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü. Kalpleri titreten Alişan ve Buse Varol’un ayrılacakları konuşuluyordu ama son paylaşımları olay yarattı. Her paylaşımı olay olan Buse Varol ve Alişan yan yana gelerek; dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan’ın kızları Eliz’in doğum günlerini ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu paylaşım ikilinin boşanacaklarını dile getirmişti. Daha sonra ise ikilinin 14 Şubat Sevgililer Günü’nde herhangi bir paylaşım yapmadıkları görülmüştü. İkiliden Buse Varol daha sonra AVM’de yüzük olmadan görüntülenmişti. Bu durum ise sosyal medyada “bu kez kesin bitti” yorumlarına neden olmuştu. Şimdi ise Buse Varol ve Alişan öyle bir paylaşımda bulundu ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Mar 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Akrep Nalan’dan Kahreden Haber Geldi! Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü? mask
Akrep Nalan’dan Kahreden Haber Geldi! Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü?
Survivor Acun Ilıcalı’dan Batuhan’a Skandal Hamle! Hakkını Vermeyince Dananın Kuyruğu Koptu! “Bunu da Yapma Be Acun!” Ayağa Kaldırdı… mask
Survivor Acun Ilıcalı’dan Batuhan’a Skandal Hamle! Hakkını Vermeyince Dananın Kuyruğu Koptu! “Bunu da Yapma Be Acun!” Ayağa Kaldırdı…
Alparslan Büyük Selçuklu Milyonlarca Hayranını Yasa Soktu! Akıllara Zarar Bitiş, Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor? mask
Alparslan Büyük Selçuklu Milyonlarca Hayranını Yasa Soktu! Akıllara Zarar Bitiş, Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı! Emre Yetkin Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendiler? mask
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı! Emre Yetkin Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendiler?
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı? mask
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı?
Survivor’da Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Acun Ilıcalı Bile Önüne Geçemeyecek! Barış Murat Yağcı… mask
Survivor’da Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Acun Ilıcalı Bile Önüne Geçemeyecek! Barış Murat Yağcı…
Biran Damla Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Kim? Çağrı Telkıvıran’ın İle El Ele Görenler Şaştı Kaldı! Aslı Bekiroğlu'ndan Yeni Ayrılmış… mask
Biran Damla Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Kim? Çağrı Telkıvıran’ın İle El Ele Görenler Şaştı Kaldı! Aslı Bekiroğlu'ndan Yeni Ayrılmış…
Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymedi! Açık Seçik Yerlerini Görenler Eridi, Bitti! “Ateşli” Yorumlar Gırla Geliyor! “Sen 49’san Ben 70’im” mask
Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymedi! Açık Seçik Yerlerini Görenler Eridi, Bitti! “Ateşli” Yorumlar Gırla Geliyor! “Sen 49’san Ben 70’im”
Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor? mask
Survivor’daki Mide Bulandıran Aşkta Flaş Gelişme! Acun Medya’nın Gözleri Önünde Yapılan… “Görmek İstemiyoruz” Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisi Seyircinin Aklıyla Dalga Geçti! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Final Sebebi Oldu! Görenler Çıldırıyor; “Yazıklar Olsun” mask
Camdaki Kız Dizisi Seyircinin Aklıyla Dalga Geçti! Öyle Bir Ters Köşe Geldi Ki, Final Sebebi Oldu! Görenler Çıldırıyor; “Yazıklar Olsun”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Akrep Nalan’dan Kahreden Haber Geldi! Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü? mask
Akrep Nalan’dan Kahreden Haber Geldi! Hayranları Yıkıldı; Hüngür Hüngür Ağlattı! Akrep Nalan Kimdir? Akrep Nalan Açın Neden Öldü?
Kuruluş Osman Dizisine Şok Transfer! Seyircilerin Nutku Tutulacak! Anlaşmalar İmzalandı, Osman Bey Bile Titreyecek! mask
Kuruluş Osman Dizisine Şok Transfer! Seyircilerin Nutku Tutulacak! Anlaşmalar İmzalandı, Osman Bey Bile Titreyecek!
Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim? mask
Defne Samyeli Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Defne Samyeli Kaç Yaşında, Ünlü Kızı Kim?
Sadakatsiz Dizisini Yıkan Ayrılık! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok! mask
Sadakatsiz Dizisini Yıkan Ayrılık! Her Şeye, Herkese Resti Çekti! Sevdiği Kadını Bile Sildi; Bundan Sonra Yok!
Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Ukrayna Avrupa ülkesi mı? Ukrayna neden önemli... mask
Ukrayna Avrupa Birliği Üyesi Mİ? Ukrayna Avrupa ülkesi mı? Ukrayna neden önemli...
Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef ve Danilo Şef Yarışmadan Ayrıldı! Yeni Adresleri Belli Oldu; Acun Ilıcalı’yla Anlaşma Bitti! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status