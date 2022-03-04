Hangi Burç Kağıt Gibi Keskindir? İşte Dışardan Zararsız Duran Ama İntikam Alan Burçlar…
Bu listede yer alan burçları, diğer burçlardan ayıran en önemli özellikle her konuda keskin tavır sergilemeleri oluyor. Her zaman ödeşmeyi kendilerine borç bilen bu burçlar, intikamcı kişiliğinden de asla ödün vermiyor! Sizde bu özellikleri ile birlikte adeta kâğıt gibi keskin olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bu listede yer alan burçları, diğer burçlardan ayıran en önemli özellikle her konuda keskin tavır sergilemeleri oluyor. Her zaman ödeşmeyi kendilerine borç bilen bu burçlar, intikamcı kişiliğinden de asla ödün vermiyor! Peki, hangi burç kağıt gibi keskindir? İşte dışardan zararsız duran ama intikam alan burçlar…
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04 Mar 2022 - 14:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.