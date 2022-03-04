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04 Mar 2022 - 23:07

Kağıt Gibi Keskin Olan Burçlar Hangisidir?? İşte Dışardan Zararsız Duran Tehlikeli O Burçlar…

Bu listede yer alan burçları, diğer burçlardan ayıran en önemli özellikle her konuda keskin tavır sergilemeleri oluyor. Her zaman ödeşmeyi kendilerine borç bilen bu burçlar, intikamcı kişiliğinden de asla ödün vermiyor! Sizde bu özellikleri ile birlikte adeta kâğıt gibi keskin olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...