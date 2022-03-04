Özellikle bu listede yer alan bu burçlara sahip olan kişiler, sağlık sorunları konusunda sıkıntılar yaşayacağı bir dönemin kapısına gelmiş bulunuyor. Öte yandan bu burçlara sahip olan kişilerin önlem almaması halinde bu akşam hastanelik olması da son derece olası görünüyor! Peki, hangi burç bu akşam hastanelik olacak? İşte sağlık sorunları yaşayacak burçlar…

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