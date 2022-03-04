Hangi Burç 1 Hafta Sonra Yeni Sevgili Yapacak? İşte Büyük Aşkına Ramak Kalan Burçlar…
Son günlerde aşk adeta kapısında bekliyor olan bu burçlara sahip olan kişilerin hayatı 1 hafta içerisinde değişeceğe benziyor. Aradıkları aşkı bulmak üzere olan burçlara sahip olan kişilerin aşk ile karşılaşmasına sadece bir iki gün kalmış bulunuyor. Sizde aradığı aşkı bulamayan ve bir hafta sonra yeni bir sevgili yapacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Son günlerde aşk adeta kapısında bekliyor olan bu burçlara sahip olan kişilerin hayatı 1 hafta içerisinde değişeceğe benziyor. Aradıkları aşkı bulmak üzere olan burçlara sahip olan kişilerin aşk ile karşılaşmasına sadece bir iki gün kalmış bulunuyor! Peki, hangi burç 1 hafta sonra yeni sevgili yapacak? İşte büyük aşkına ramak kalan burçlar…
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04 Mar 2022 - 14:17 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.