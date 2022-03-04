Felaket bir geldi mi haftalarca gitmeyecek burçlar hangisidir? İşte Bu Hafta Korkunç Bir Olay Yaşayacak O Burçlar...
Her burcun insanı için hayat her zaman yolunda gitmiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, tam olarak şu sıralar felaket üzerine felaket yaşıyor. Bugün de kötü bir haber alması son derece olan bu burçların artık dayanacak gücü de kalmamış bulunuyor! Sizde 3 saat içerisinde dayanacak gücü kalmayıp korkunç bir olay yaşayacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı için hayat her zaman yolunda gitmiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, tam olarak şu sıralar felaket üzerine felaket yaşıyor. Bugün de kötü bir haber alması son derece olan bu burçların artık dayanacak gücü de kalmamış bulunuyor! Peki, hangi burç 3 saat sonra korkunç bir olay yaşayacak? İşte 3 saat sonra damarlarına kadar felaket yaşayacak burçlar…
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04 Mar 2022 - 23:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.