Her burcun insanı için hayat her zaman yolunda gitmiyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, tam olarak şu sıralar felaket üzerine felaket yaşıyor. Bugün de kötü bir haber alması son derece olan bu burçların artık dayanacak gücü de kalmamış bulunuyor! Peki, hangi burç 3 saat sonra korkunç bir olay yaşayacak? İşte 3 saat sonra damarlarına kadar felaket yaşayacak burçlar…

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