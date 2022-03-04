Hangi Burç 2 Gün Sonra Yalan Söylemek Zorunda Kalacak? İşte Hayal Kırıklığı Yaşatacak Burçlar…
Dürüstlük hepimizin ilişkilerdeki temel beklentisi olsa da bu listede yer alan burçlara sahip olan kişilerin bu aralar dürüst olması hiç olası görünmüyor. Bu aralar yalana son derece düşkün hale gelmiş olan bu burçlar, çevresindekilere de hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sizde 2 gün sonra yalan söylemek zorunda kalacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Dürüstlük hepimizin ilişkilerdeki temel beklentisi olsa da bu listede yer alan burçlara sahip olan kişilerin bu aralar dürüst olması hiç olası görünmüyor. Bu aralar yalana son derece düşkün hale gelmiş olan bu burçlar, çevresindekilere de hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Peki, hangi burç 2 gün sonra yalan söylemek zorunda kalacak? İşte hayal kırıklığı yaşatacak burçlar…
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04 Mar 2022 - 14:24 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.