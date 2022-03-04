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04 Mar 2022 - 14:26

Survivor’da Evrim’in Aşkı Şok İçerisinde Bıraktı! Adaya Onun İçin Geldiği Belli Oldu! Diz Dize Görüntüleri Şok Etti! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve geniş kitlelere ulaşan Evrim Keklik, milyonları aşkıyla şok etti. Survivor yarışması aşk adasına dönerken; Evrim Keklik’in onun için geldiği gündeme bomba gibi düştü. Diz dize görüntüleri sosyal medyayı salladı! Meğer Evrim Keklik…