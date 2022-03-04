- 04 Mar 2022 - 14:26 G: 04 Mar 2022 - 14:36

Survivor’da Evrim’in Aşkı Şok İçerisinde Bıraktı! Adaya Onun İçin Geldiği Belli Oldu! Diz Dize Görüntüleri Şok Etti! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve geniş kitlelere ulaşan Evrim Keklik, milyonları aşkıyla şok etti. Survivor yarışması aşk adasına dönerken; Evrim Keklik’in onun için geldiği gündeme bomba gibi düştü. Diz dize görüntüleri sosyal medyayı salladı! Meğer Evrim Keklik…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken bölümde yarışmacılar birleşme partisine kendisini garantilemek adına takımlarla değil kişilerle mücadele etmişti. Her bölümde farklı bir tansiyon artarken; yarışmada adı aşkla duyulan isimler ise milyonları çılgına çevirdi! İşte Evrim Keklik’in Survivor yarışmasındaki büyük aşkı…

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04 Mar 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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