Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Fermuarı İndirdi, Sosyal Medya Yıkıldı! Simsiyah Braletini Gösterdi, Nefesleri Durdurdu! Çekiciliğini Kanıtladı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, fermuarını indirdi, tüm çekiciliğini indirdi! Nefesleri durduran Melis Sezen, simsiyah braletiyle gündeme bomba gibi düştü. Melis Sezen’in bu paylaşımı görenler ise “Yandık be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’le paylaşan Melis Sezen dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Çok genç yaşlarda olmasına rağmen yüksek oyunculuk performansıyla kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu dekolteli paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’den gelen o paylaşım…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.