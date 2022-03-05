Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Mar 2022 - 23:14

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Fermuarı İndirdi, Sosyal Medya Yıkıldı! Simsiyah Braletini Gösterdi, Nefesleri Durdurdu! Çekiciliğini Kanıtladı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, fermuarını indirdi, tüm çekiciliğini indirdi! Nefesleri durduran Melis Sezen, simsiyah braletiyle gündeme bomba gibi düştü. Melis Sezen’in bu paylaşımı görenler ise “Yandık be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…