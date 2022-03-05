- 05 Mar 2022 - 23:14

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Fermuarı İndirdi, Sosyal Medya Yıkıldı! Simsiyah Braletini Gösterdi, Nefesleri Durdurdu! Çekiciliğini Kanıtladı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, fermuarını indirdi, tüm çekiciliğini indirdi! Nefesleri durduran Melis Sezen, simsiyah braletiyle gündeme bomba gibi düştü. Melis Sezen’in bu paylaşımı görenler ise “Yandık be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’le paylaşan Melis Sezen dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Çok genç yaşlarda olmasına rağmen yüksek oyunculuk performansıyla kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu dekolteli paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. İşte Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen’den gelen o paylaşım…

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05 Mar 2022 - 23:14 Ankara- Yaşam

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