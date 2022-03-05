- 05 Mar 2022 - 23:17

Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle bireysel dokunulmazlıkların oynandığı oyunlar ekranlara gelmeye başladı. Birleşmeye kalan ilk isimse sosyal medyada ifşalalandı! Birleşme dokunulmazlığı için kendisini bir adım garantiye alan isimlerden olan Adem, Ayşe ve Atakan dışında öyle bir isim gündeme geldi ki, ağızları açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme tarihine kadar hızlı elemelerin yapılacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Kendisini korumaya almak isteyen yarışmacılardan ise Ayşe, Seda, Birsen, Gizem ve Elif kızlar tarafından ön plana çıkarken; erkekler tarafından ise Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış ise üst tura çıkmayı başarmıştı. Peki, hangi isim kendisini garantiye aldı?

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05 Mar 2022 - 23:17 Ankara- Yaşam

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