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05 Mar 2022 - 23:17

Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle bireysel dokunulmazlıkların oynandığı oyunlar ekranlara gelmeye başladı. Birleşmeye kalan ilk isimse sosyal medyada ifşalalandı! Birleşme dokunulmazlığı için kendisini bir adım garantiye alan isimlerden olan Adem, Ayşe ve Atakan dışında öyle bir isim gündeme geldi ki, ağızları açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…