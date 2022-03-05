Survivor All Star’da Birleşmeye Kalan İsim Ortaya Çıktı! Ne Adem, Ne Ayşe, Ne Atakan! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmez Ama…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle bireysel dokunulmazlıkların oynandığı oyunlar ekranlara gelmeye başladı. Birleşmeye kalan ilk isimse sosyal medyada ifşalalandı! Birleşme dokunulmazlığı için kendisini bir adım garantiye alan isimlerden olan Adem, Ayşe ve Atakan dışında öyle bir isim gündeme geldi ki, ağızları açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme tarihine kadar hızlı elemelerin yapılacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Kendisini korumaya almak isteyen yarışmacılardan ise Ayşe, Seda, Birsen, Gizem ve Elif kızlar tarafından ön plana çıkarken; erkekler tarafından ise Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış ise üst tura çıkmayı başarmıştı. Peki, hangi isim kendisini garantiye aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.