Demet Akalın İğne İpliğe Döndü! “Kilolusun” Diyenlere Mini Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, resmen iğne ipliğe döndü! İncecik kalan Demet Akalın, mini elbisesiyle fizik şov yaptı! Adeta incecik kalan Demet Akalın’ın bu pozlarıysa bir bakanın bir daha bakmasına neden oldu! İşte gündemin kraliçesi Demet Akalın’dan gelen paylaşımlar…
Her sözü ayrı bir olay olan, her paylaşımında farklı bir çığır açan Demet Akalın, sadece “Popun Kraliçesi” olarak değil, “Magazinin kraliçesi” olarak da anılıyor. Sosyal medya hesabını birçok ünlüden aktif kullanan Demet Akalın, yapmış olduğu yazım hatalarıyla gündemin konuşulan isimi oluyor. Aldığı kilolar yüzünden hayranlarından “Kilolusun” yorumlarını alan Demet Akalın, bir deri bir kemik kaldığını resmen gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.