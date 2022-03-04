Demet Akalın İğne İpliğe Döndü! “Kilolusun” Diyenlere Mini Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Her sözü ayrı bir olay olan, her paylaşımında farklı bir çığır açan Demet Akalın, sadece “Popun Kraliçesi” olarak değil, “Magazinin kraliçesi” olarak da anılıyor. Sosyal medya hesabını birçok ünlüden aktif kullanan Demet Akalın, yapmış olduğu yazım hatalarıyla gündemin konuşulan isimi oluyor. Aldığı kilolar yüzünden hayranlarından “Kilolusun” yorumlarını alan Demet Akalın, bir deri bir kemik kaldığını resmen gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!