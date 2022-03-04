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04 Mar 2022 - 16:59

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat Eda Ece, sosyal medyayı alev alev bıraktı! Dantelli, beyaz bir kıyafet giyen Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı, görenlerin erimesine neden oldu! Bembeyaz kıyafetleriyle, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun paylaşımı ise sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte Eda Ece’den gelen o skandal paylaşım…