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04 Mar 2022 - 22:19

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Melek Oldu! Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat Eda Ece, sosyal medyayı alev alev bıraktı! Dantelli, beyaz bir kıyafet giyen Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı, görenlerin erimesine neden oldu! Bembeyaz kıyafetleriyle, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun paylaşımı ise sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte Eda Ece’den gelen o skandal paylaşım…