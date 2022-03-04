- 04 Mar 2022 - 22:19

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Melek Oldu! Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat Eda Ece, sosyal medyayı alev alev bıraktı! Dantelli, beyaz bir kıyafet giyen Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı, görenlerin erimesine neden oldu! Bembeyaz kıyafetleriyle, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun paylaşımı ise sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte Eda Ece’den gelen o skandal paylaşım…

Yasak Elma dizisinin başrollerini Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde yıllardır yer alan Eda Ece, en önemli çıkışını ise Yıldız karakteriyle yaptı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla şok etkisi yaratan Eda Ece, beyazlar içerisinde dantelli kıyafetleriyle “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Mar 2022 - 22:19 Ankara- Yaşam

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