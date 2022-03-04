Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Melek Oldu! Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat Eda Ece, sosyal medyayı alev alev bıraktı! Dantelli, beyaz bir kıyafet giyen Yasak Elma dizisinin Yıldız’ı, görenlerin erimesine neden oldu! Bembeyaz kıyafetleriyle, gündeme bomba gibi düştü. Sevilen oyuncunun paylaşımı ise sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte Eda Ece’den gelen o skandal paylaşım…
Yasak Elma dizisinin başrollerini Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay, Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde yıllardır yer alan Eda Ece, en önemli çıkışını ise Yıldız karakteriyle yaptı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla şok etkisi yaratan Eda Ece, beyazlar içerisinde dantelli kıyafetleriyle “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.