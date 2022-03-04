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04 Mar 2022 - 17:27

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barıştı Mı? Hayranları Çılgına Döndü; “Bir Daha Asla” Denilmişti… Öyle Bir Hamle Geldi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce ilişkilerini noktalama kararı almışlardı. Şimdi ise ikilinin barıştığı yönünde ortaya atılan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu! Hayranları çılgına dönerken; birçok kişi ise Hande Erçel’in dediği iddia edilen “Bir daha asla” yorumlarını dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…