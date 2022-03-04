Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barıştı Mı? Hayranları Çılgına Döndü; “Bir Daha Asla” Denilmişti… Öyle Bir Hamle Geldi Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce ilişkilerini noktalama kararı almışlardı. Şimdi ise ikilinin barıştığı yönünde ortaya atılan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu! Hayranları çılgına dönerken; birçok kişi ise Hande Erçel’in dediği iddia edilen “Bir daha asla” yorumlarını dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
FOX TV Ekranlarının en sevilen; yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran dizide başrol olarak yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in uyumları aşk dedikodularının artmasına neden olmuştu. İkili hakkında çıkan aşk dedikoduları, baş başa Maldivler tatiline gitmesiyle doğrulanmıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin tatil dönüşünde el ele görüntülenmiş ve ilişkilerinin başladığı resmen görülmüştü. Şimdi ise skandal bir olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.