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04 Mar 2022 - 17:49

Yargı Dizisine Engin Yeniden Mi Döndü? Herkes Öldü Olarak Biliyordu; Senaristten Gelen Hamle Tüyler Ürperdi! “Yazıklar Olsun”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da işler iyice karmaşık bir hale geldi! Herkes Engin karakterini öldü bilirken; senaristten gelen hamle; tüylerin ürpermesine neden oldu. Dizide Pınar Deniz’in hayat verdiği Ceylin karakterinin sakin ve Ilgaz’la aşk dolu bir hayat yaşanması isterken; Engin hamlesi “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! Peki, neler oluyor?