- 04 Mar 2022 - 17:49 G: 04 Mar 2022 - 18:00

Yargı Dizisine Engin Yeniden Mi Döndü? Herkes Öldü Olarak Biliyordu; Senaristten Gelen Hamle Tüyler Ürperdi! “Yazıklar Olsun”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da işler iyice karmaşık bir hale geldi! Herkes Engin karakterini öldü bilirken; senaristten gelen hamle; tüylerin ürpermesine neden oldu. Dizide Pınar Deniz’in hayat verdiği Ceylin karakterinin sakin ve Ilgaz’la aşk dolu bir hayat yaşanması isterken; Engin hamlesi “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamlarında reyting rekorlarını krımaya devam ediyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri binlerce izleme ve beğeni alan Yargı’da hem cinayetlerin hızlıca çözülmesi hem de her bölümde heyecanın artması seyircileri ekranlara kilitliyor! Peki, Yargı dizisinde bulunan Engin karakteri yeniden mi diziye katıldı?

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04 Mar 2022 - 17:49 Ankara- Yaşam

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