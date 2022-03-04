Acun Ilıcalı Survivor 'un Kapısına Kilidi Vuruyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Haftanın her günü farklı bir tansiyon yaşanan Survivor yarışmasında yaşananlar seyircilerin ağzını açık bırakmıştı. Birleşme partisine kadar kendisini garanti altına almaya çalışan yarışmacılar bugün ikinci turu yaşayacaklardı ama tarihi bir çöküşün yaşandığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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