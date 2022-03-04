Acun Ilıcalı Survivor 'un Kapısına Kilidi Vuruyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük skandal resmen koptu! Survivor yarışmasını kapatıp gideceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; tarihi çakılmanın yaşandığı resmen görüldü. Tüm planlar suya düşerken; ağızlarda yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Haftanın her günü farklı bir tansiyon yaşanan Survivor yarışmasında yaşananlar seyircilerin ağzını açık bırakmıştı. Birleşme partisine kadar kendisini garanti altına almaya çalışan yarışmacılar bugün ikinci turu yaşayacaklardı ama tarihi bir çöküşün yaşandığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.