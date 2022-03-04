- 04 Mar 2022 - 22:25

Survivor Mert’in Sevgilisi Sude’nin Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Acun'nun Ona Ödediğiyle Şato Alırdı! “Acun Ucundan Bize de Koklat!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını parlatan Mert’in sevgilisi Sude Burcu’nun kazandığı paralar dengeleri değiştirdi. Dudak uçuklatan paralar alırken; Acun’un sadece ona ödediği parayla ev, araba hatta şato bile alacağı konuşulmaya başlandı. Birçok kişi ise “Acun ucundan bize de koklat” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar kıyasıya daha doğrusu kıran kırana bir mücadele yaşamışlardı. Dengeleri değiştiren yarışmada üç haftasını garanti altına almak isteyen yarışmacılar rekabetlerini artırmıştı. Haftanın en iyilerinden olan Sude Burcu ise kural gereği oyuna girmemişti. Sude Burcu’nun Survivor kazancı ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Mar 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

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