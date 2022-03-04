Müge Anlı ATV’de Terör Estirdi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kıyamet Koptu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Resti Çekti! Neler Oluyor?
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme bomba gibi düştü. Babasıyla yüzleşmek isteyen Kayhan Selamoğlu, Müge Anlı’nın sinirlerini zıplatmıştı. Müge Anlı ise çok sert sözlere yer vermişti. Şimdi ise büyük kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Göz doktoru Kayhan Selamoğlu, “Tek hobim at. Çocukluğumdan beri atlara ilgim var. Bir atım var ve binicilik yapıyorum. Asla kumar oynamadım” sözlerini dile getirmişti. Müge Anlı ise bu sözlerin arkasına adeta çıldırmıştı. At yarışları hakkında skandal sözlere yer veren Müge Anlı için sosyal medyada tepkiler arka arkaya gelmişti. Müge Anlı için açılan “Özür dile Müge Anlı” konusuna karşılık olarak Müge Anlı çok sert konuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.