Müge Anlı ATV’de Terör Estirdi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kıyamet Koptu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Resti Çekti! Neler Oluyor?

Göz doktoru Kayhan Selamoğlu, “Tek hobim at. Çocukluğumdan beri atlara ilgim var. Bir atım var ve binicilik yapıyorum. Asla kumar oynamadım” sözlerini dile getirmişti. Müge Anlı ise bu sözlerin arkasına adeta çıldırmıştı. At yarışları hakkında skandal sözlere yer veren Müge Anlı için sosyal medyada tepkiler arka arkaya gelmişti. Müge Anlı için açılan “Özür dile Müge Anlı” konusuna karşılık olarak Müge Anlı çok sert konuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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