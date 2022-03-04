- 04 Mar 2022 - 19:48 G: 04 Mar 2022 - 19:53

Müge Anlı ATV’de Terör Estirdi! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kıyamet Koptu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Resti Çekti! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme bomba gibi düştü. Babasıyla yüzleşmek isteyen Kayhan Selamoğlu, Müge Anlı’nın sinirlerini zıplatmıştı. Müge Anlı ise çok sert sözlere yer vermişti. Şimdi ise büyük kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Göz doktoru Kayhan Selamoğlu, “Tek hobim at. Çocukluğumdan beri atlara ilgim var. Bir atım var ve binicilik yapıyorum. Asla kumar oynamadım” sözlerini dile getirmişti. Müge Anlı ise bu sözlerin arkasına adeta çıldırmıştı. At yarışları hakkında skandal sözlere yer veren Müge Anlı için sosyal medyada tepkiler arka arkaya gelmişti. Müge Anlı için açılan “Özür dile Müge Anlı” konusuna karşılık olarak Müge Anlı çok sert konuştu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Mar 2022 - 19:48 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Mert’in Sevgilisi Sude’nin Yarışmadan Kazandığı Dudak Uçuklatıyor! Acun Sadece Ona Ödediğiyle Şato Alır! “Acun Ucundan Koklat!” mask
Survivor Mert’in Sevgilisi Sude’nin Yarışmadan Kazandığı Dudak Uçuklatıyor! Acun Sadece Ona Ödediğiyle Şato Alır! “Acun Ucundan Koklat!”
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Kapatıp Gidiyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Kapatıp Gidiyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barıştı Mı? Hayranları Çılgına Döndü; “Bir Daha Asla” Denilmişti… Öyle Bir Hamle Geldi Ki… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barıştı Mı? Hayranları Çılgına Döndü; “Bir Daha Asla” Denilmişti… Öyle Bir Hamle Geldi Ki…
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı! Neler Oluyor?
Demet Akalın İğne İpliğe Döndü! “Kilolusun” Diyenlere Mini Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Demet Akalın İğne İpliğe Döndü! “Kilolusun” Diyenlere Mini Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Biran Damla Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Kim? Çağrı Telkıvıran’ın İle El Ele Görenler Şaştı Kaldı! Aslı Bekiroğlu'ndan Yeni Ayrılmış… mask
Biran Damla Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Kim? Çağrı Telkıvıran’ın İle El Ele Görenler Şaştı Kaldı! Aslı Bekiroğlu'ndan Yeni Ayrılmış…
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı! Emre Yetkin Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendiler? mask
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in Eşi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı! Emre Yetkin Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Zaman Evlendiler?
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı? mask
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Sessizliği! Hakkı Dayı Teşkilat Dizisinden Ayrıldı Mı? Tuncer Salman Kimdir, Ayrıldı Mı?
Alparslan Büyük Selçuklu Milyonlarca Hayranını Yasa Soktu! Akıllara Zarar Bitiş, Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor? mask
Alparslan Büyük Selçuklu Milyonlarca Hayranını Yasa Soktu! Akıllara Zarar Bitiş, Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor?
Survivor’da Evrim’in Aşkı Şok İçerisinde Bıraktı! Adaya Onun İçin Geldiği Belli Oldu! Diz Dize Görüntüleri Şok Etti! Meğer… mask
Survivor’da Evrim’in Aşkı Şok İçerisinde Bıraktı! Adaya Onun İçin Geldiği Belli Oldu! Diz Dize Görüntüleri Şok Etti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Mert’in Sevgilisi Sude’nin Yarışmadan Kazandığı Dudak Uçuklatıyor! Acun Sadece Ona Ödediğiyle Şato Alır! “Acun Ucundan Koklat!” mask
Survivor Mert’in Sevgilisi Sude’nin Yarışmadan Kazandığı Dudak Uçuklatıyor! Acun Sadece Ona Ödediğiyle Şato Alır! “Acun Ucundan Koklat!”
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Kapatıp Gidiyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Kapatıp Gidiyor! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Tarih Böylesini Görmedi! Tüm Planlar Suya Düştü! Neler Oluyor?
Yargı Dizisine Engin Yeniden Mi Döndü? Herkes Öldü Olarak Biliyordu; Senaristten Gelen Hamle Tüyler Ürperdi! “Yazıklar Olsun” mask
Yargı Dizisine Engin Yeniden Mi Döndü? Herkes Öldü Olarak Biliyordu; Senaristten Gelen Hamle Tüyler Ürperdi! “Yazıklar Olsun”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barıştı Mı? Hayranları Çılgına Döndü; “Bir Daha Asla” Denilmişti… Öyle Bir Hamle Geldi Ki… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Barıştı Mı? Hayranları Çılgına Döndü; “Bir Daha Asla” Denilmişti… Öyle Bir Hamle Geldi Ki…
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Dantelli Kıyafetiyle… Alev Alev Yakıyor; Görenler Eriyor! Bembeyaz Kıyafetiyle Deprem Yarattı! Neler Oluyor?
Demet Akalın İğne İpliğe Döndü! “Kilolusun” Diyenlere Mini Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Demet Akalın İğne İpliğe Döndü! “Kilolusun” Diyenlere Mini Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; İncecik Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status