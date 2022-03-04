Sadakatsiz Dizisinde Kalpleri Ağlatan Ayrılık Haberi! Burak Sergen’den Sonra O İsimde Bıraktı Gitti! Dizinin Hikayesi Son Buldu!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de yaprak dökümü bitmek nedir bilmiyor! Burak Sergen, Ali İl, Yeliz Kuvancı’dan sonra o isimde diziye veda etti. Asya’nın canı ciğeri olan ismin gidişi ise savaşı başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! Dizide soğuk savaşın bittiği Asya tarafından açıklandı! Zehir zıkkım etmek için eski haline dönen Cansu Dere, milyonları şok içerisinde bıraktı! Peki, Sadakatsiz dizisinden kim ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.