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04 Mar 2022 - 22:28

Sadakatsiz Dizisinde Kalpleri Ağlatan Ayrılık Haberi! Burak Sergen’den Sonra O İsimde Bıraktı Gitti! Dizinin Hikayesi Son Buldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de yaprak dökümü bitmek nedir bilmiyor! Burak Sergen, Ali İl, Yeliz Kuvancı’dan sonra o isimde diziye veda etti. Asya’nın canı ciğeri olan ismin gidişi ise savaşı başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…