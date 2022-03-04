- 04 Mar 2022 - 22:28

Sadakatsiz Dizisinde Kalpleri Ağlatan Ayrılık Haberi! Burak Sergen’den Sonra O İsimde Bıraktı Gitti! Dizinin Hikayesi Son Buldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de yaprak dökümü bitmek nedir bilmiyor! Burak Sergen, Ali İl, Yeliz Kuvancı’dan sonra o isimde diziye veda etti. Asya’nın canı ciğeri olan ismin gidişi ise savaşı başlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! Dizide soğuk savaşın bittiği Asya tarafından açıklandı! Zehir zıkkım etmek için eski haline dönen Cansu Dere, milyonları şok içerisinde bıraktı! Peki, Sadakatsiz dizisinden kim ayrıldı?

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04 Mar 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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