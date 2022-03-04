Survivor Son Dakika; Turbo Turabi Geri Geliyor! Ogeday, Batuhan, Adem Tarihe Gömülecek; Atakan ve Berkay’ın Artık Şansı Yok! Acun Ilıcalı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük skandal patlak verdi. Turabi ismini duyanlar hayretler içerisinde kaldı! Survivor yarışmacılarının en iyileri olarak bilinen Ogeday, Adem ve Batuhan’ın artık şansının olmadığı gündeme bomba gibi düşerken; Atakan ve Berkay’ında hiçbir şansının olmadığı görülmüş oldu. Acun Ilıcalı öyle bir isimle anlaşmaları imzaladı ki, görenleri küçük dilini yuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise birleşme partisine kadar kendisini korumak isteyen isimlerin savaşı ekranlara gelmişti. Kıran kırana geçen mücadelenin arkasından yarışmaya şok bir ismin giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.