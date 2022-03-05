- 05 Mar 2022 - 09:28 G: 05 Mar 2022 - 09:30

Survivor Yasin’den Hikmet’e Skandal Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Geçtiğimiz bölümlerde birbirlerine giren Hikmet ve Yasin, yine birbirine girdi! Öyle sözler dile getirildi ki, televizyonlarda bu anlar yayınlanmadı! Bıçak kemiğe dayanırken; Dominik adasının sallandığı da ortaya çıktı. İşte milyonlarca seyirciye “Yok artık” dedirten olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Birleşme partisine kadar kendisini garantilemek isteyen isimler üst tura geçtikten sonra tüm çabalarını göstermişlerdi. Elif kadınlarda dokunulmaz olurken; Berkan ise erkeklerde dokunulmaz olmuştu. Tam o anlarda ise skandal bir olay yaşandı! Hikmet ve Yasin yeniden birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

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