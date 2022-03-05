Survivor Yasin’den Hikmet’e Skandal Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Birleşme partisine kadar kendisini garantilemek isteyen isimler üst tura geçtikten sonra tüm çabalarını göstermişlerdi. Elif kadınlarda dokunulmaz olurken; Berkan ise erkeklerde dokunulmaz olmuştu. Tam o anlarda ise skandal bir olay yaşandı! Hikmet ve Yasin yeniden birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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