ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 5 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta sonunda da çalışmalarını sürdüren ASKİ, Ankara’nın pek çok ilçesinde su kesintileri ortaya çıkarabiliyor. Öte yandan 5 Mart 2022 Cumartesi günü Ankara’da yaşanacak olan su kesintilerinin etkili olacağı bölgeler de belli olmuş bulunuyor. Peki, ASKİ 5 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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