5 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 5 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta sonuna gelmiş olan Ankaralılar, güne dört ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintileriyle başlıyor. Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların ortaya çıkardığı elektrik kesintilerine dair bir duyuru bekleyen Ankaralılar, 5 Mart 2022 Cumartesi günü yaşanacak olan kesintileri merak ediyor. Peki, 5 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 5 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...