Masterchef’in Tüm Şefleriyle Anlaşma Bitti! Danilo, Somer, Mehmet Şef Yollarını Ayırdı! Acun Ilıcalı’nın Piyasası Beğenilmeyince… “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kriz bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda final yapan Masterchef yarışmasında skandallar arka arkaya geldi! Tüm şeflerle anlaşmanın bittiği gündeme bomba gibi düşerken; Danilo Şef, Somer Şef, Mehmet Şef’in Acun Ilıcalı’yla yollarını ayırdığına dair yorumlar arka arkaya geldi! Acun Ilıcalı’nın piyasası gündeme bomba gibi düşerken; ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında birinci olan isim Eren Kaşıkçı olmuştu. Hasan Biltekin’le birlikte finale kalan Eren Kaşıkçı tüm performansını göstermiş ve birinci olmayı başarmıştı. Somer Şef, Masterchef yarışmasının bu yıl erken maceralara başlayacağını sık sık duyurmuştu ama ipler kopma noktasına geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.