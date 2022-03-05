Her hafta sonu birbirinden iddialı yapımları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden televizyon kanalları, 5 Mart 2022 Cumartesi günü için yayın akışında yer alan yapımlarını seyircisiyle paylaşmış bulunuyor. Öte yandan TRT1, ATV, TV8, Kanal D, Show TV, FOX TV, Star TV ve Kanal 7 gibi çok izlenen kanalların tamamı, seyircisinin karşısına birbirinden farklı türdeki yapımları ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bugün cumartesi akşam hangi diziler var? 5 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışında ne var? İşte, detaylar…

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