Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var?
Her hafta sonu birbirinden iddialı yapımları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden televizyon kanalları, 6 Mart 2022 Pazar günü için yayın akışında yer alan yapımlarını seyircisiyle paylaşmış bulunuyor. Sizde Cumartesi akşamı hangi diziler var sorusunun cevabını arıyorsanız işte detaylar...
Her hafta sonu birbirinden iddialı yapımları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden televizyon kanalları, 6 Mart 2022 Pazar günü için yayın akışında yer alan yapımlarını seyircisiyle paylaşmış bulunuyor. Öte yandan TRT1, ATV, TV8, Kanal D, Show TV, FOX TV, Star TV ve Kanal 7 gibi çok izlenen kanalların tamamı, seyircisinin karşısına birbirinden farklı türdeki yapımları ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bugün cumartesi akşam hangi diziler var? 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışında ne var? İşte, detaylar…
ATV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
20:00 Yargı
STAR TV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
20:00 İbo Show
FOX TV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
20:00 Mahkum
TRT 1 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
TV8 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
20:00 Survivor
Show TV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
Kanal 7 6 Mart 2022 Pazar Dizileri
19:00 Yemin
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06 Mar 2022 - 11:25 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.