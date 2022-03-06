Bugün Pazar Akşam Hangi Diziler Var? 6 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV Yayın Akışında Ne Var?

Her hafta sonu birbirinden iddialı yapımları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden televizyon kanalları, 6 Mart 2022 Pazar günü için yayın akışında yer alan yapımlarını seyircisiyle paylaşmış bulunuyor. Öte yandan TRT1, ATV, TV8, Kanal D, Show TV, FOX TV, Star TV ve Kanal 7 gibi çok izlenen kanalların tamamı, seyircisinin karşısına birbirinden farklı türdeki yapımları ile çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bugün cumartesi akşam hangi diziler var? 6 Mart 2022 Pazar TV yayın akışında ne var? İşte, detaylar…

ATV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

20:00 Yargı

STAR TV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

20:00 İbo Show

FOX TV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

20:00 Mahkum

TRT 1 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

TV8 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

20:00 Survivor

Show TV 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

Kanal 7 6 Mart 2022 Pazar Dizileri

19:00 Yemin

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...