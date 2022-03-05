Defne Samyeli Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir?

Bir süredir şarkıcılık alanında kariyerini sürdürmeye devam eden Defne Samyeli, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda yeni biriyle görüntülendi. İsminin Onur Arıkan olduğu öğrenilen kişiyle gece boyunca görüntülenen Defne Samyeli, ‘yeni bir aşka yelken açtı’ olarak değerlendirilince, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Defne Samyeli’nin o açıklamalarıysa Onur Arıkan’ın kim olduğunu bir hayli merak ettirdi! Peki, Onur Arıkan kimdir, mesleği nedir, kaç yaşında? İşte, detaylar…