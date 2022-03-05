Defne Samyeli Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir?
Bir süredir şarkıcılık alanında kariyerini sürdürmeye devam eden Defne Samyeli, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda yeni biriyle görüntülendi. İsminin Onur Arıkan olduğu öğrenilen kişiyle gece boyunca görüntülenen Defne Samyeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir şarkıcılık alanında kariyerini sürdürmeye devam eden Defne Samyeli, geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda yeni biriyle görüntülendi. İsminin Onur Arıkan olduğu öğrenilen kişiyle gece boyunca görüntülenen Defne Samyeli, ‘yeni bir aşka yelken açtı’ olarak değerlendirilince, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Defne Samyeli’nin o açıklamalarıysa Onur Arıkan’ın kim olduğunu bir hayli merak ettirdi! Peki, Onur Arıkan kimdir, mesleği nedir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
05 Mar 2022 - 10:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.