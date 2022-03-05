- 05 Mar 2022 - 10:31 G: 05 Mar 2022 - 10:34

Survivor Turabi Çamkıran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Adem Kılıçcı İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor Türkiye yarışmasının sevilen simalarından biri olan Turabi Çamkıran hakkında öne sürülen o iddia ortalığı adeta karıştırdı. Bu sene All Star konsepti ile ekranlara gelen Survivor yarışında Turabinin yer almaması herkesi bir hayli üzmüştü. İşte sevilen yarışmacı Turabi Çamkıran ile ilgili merak edilen detaylar...

Survivor Türkiye yarışmasının sevilen simalarından biri olan Turabi Çamkıran hakkında öne sürülen o iddia ortalığı adeta karıştırdı. Bu sene All Star konsepti ile ekranlara gelen Survivor yarışında Turabinin yer almaması herkesi bir hayli üzmüştü. Yarışmanın üzülen seyircisine müjdeli haber Survivor’ın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı’dan geldi! Peki, Survivor Turabi Çamkıran kaç yaşında? Turabi Çamkıran kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Turabi Çamkıran sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Mar 2022 - 10:31 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Defne Samyeli'nin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir? mask
Defne Samyeli'nin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir?
Masterchef’in Tüm Şefleriyle Anlaşma Bitti! Danilo, Somer, Mehmet Şef Yollarını Ayırdı! Acun Ilıcalı’nın Piyasası Beğenilmeyince… “Yok Artık” mask
Masterchef’in Tüm Şefleriyle Anlaşma Bitti! Danilo, Somer, Mehmet Şef Yollarını Ayırdı! Acun Ilıcalı’nın Piyasası Beğenilmeyince… “Yok Artık”
Survivor Yasin’den Hikmet’e Skandal Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık” mask
Survivor Yasin’den Hikmet’e Skandal Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık”
Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Eşi Alper Yılmaz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Eşi Alper Yılmaz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Lara Tümer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Sevgilisi Selahattin Paşalı İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Lara Tümer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Sevgilisi Selahattin Paşalı İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Müslüm Gürses Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Adanalı Sanıyordu, Duyan İnanmadı! İşte Müslüm Gürses’in Doğduğu Memleketi… mask
Müslüm Gürses Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Adanalı Sanıyordu, Duyan İnanmadı! İşte Müslüm Gürses’in Doğduğu Memleketi…
Alparslan Büyük Selçuklu Herkese Matem Yaşattı! Akıllara Zarar Final... Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor? mask
Alparslan Büyük Selçuklu Herkese Matem Yaşattı! Akıllara Zarar Final... Yapımcılar, Oyuncular, Senarist Ne Olduğunu Anlamadı! Neler Oluyor?
Survivor’da Evrim Son Dakika Golünü Attı! Sürpriz Aşk Seyirciyi Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer Adaya Onun İçin Gelmiş... Diz Dize Görüntüleri Mest Etti! mask
Survivor’da Evrim Son Dakika Golünü Attı! Sürpriz Aşk Seyirciyi Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer Adaya Onun İçin Gelmiş... Diz Dize Görüntüleri Mest Etti!
Survivor'da Acun Ilıcalı Batuhan’a Kırmızı Kartı Gösterdi! Seyircinin Sabrı Taştı, Dananın Kuyruğu Koptu! “Bari Bunu Yapma Acun Abi!” mask
Survivor'da Acun Ilıcalı Batuhan’a Kırmızı Kartı Gösterdi! Seyircinin Sabrı Taştı, Dananın Kuyruğu Koptu! “Bari Bunu Yapma Acun Abi!”
Survivor Yasin Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi! mask
Survivor Yasin Krizi! Diskalifiye Olduğu Gündeme Bomba Gibi Düştü! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Defne Samyeli'nin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir? mask
Defne Samyeli'nin Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Onur Arıkan İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Onur Arıkan Kimdir, Mesleği Nedir?
Bugün Cumartesi Akşam Hangi Diziler Var? 5 Mart 2022 Cumartesi TV Yayın Akışında Ne Var? mask
Bugün Cumartesi Akşam Hangi Diziler Var? 5 Mart 2022 Cumartesi TV Yayın Akışında Ne Var?
Masterchef’in Tüm Şefleriyle Anlaşma Bitti! Danilo, Somer, Mehmet Şef Yollarını Ayırdı! Acun Ilıcalı’nın Piyasası Beğenilmeyince… “Yok Artık” mask
Masterchef’in Tüm Şefleriyle Anlaşma Bitti! Danilo, Somer, Mehmet Şef Yollarını Ayırdı! Acun Ilıcalı’nın Piyasası Beğenilmeyince… “Yok Artık”
5 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Survivor Yasin’den Hikmet’e Skandal Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık” mask
Survivor Yasin’den Hikmet’e Skandal Sözler! Televizyonlarda Bile Yayınlanmadı; Bıçak Kemiğe Dayandı! Dominik Adası Sallanıyor! “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status