Survivor Turabi Çamkıran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Adem Kılıçcı İle Yaşları Dikkat Çekti

Survivor Türkiye yarışmasının sevilen simalarından biri olan Turabi Çamkıran hakkında öne sürülen o iddia ortalığı adeta karıştırdı. Bu sene All Star konsepti ile ekranlara gelen Survivor yarışında Turabinin yer almaması herkesi bir hayli üzmüştü. Yarışmanın üzülen seyircisine müjdeli haber Survivor’ın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı’dan geldi! Peki, Survivor Turabi Çamkıran kaç yaşında? Turabi Çamkıran kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Turabi Çamkıran sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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