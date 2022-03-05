Survivor Turabi Çamkıran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Adem Kılıçcı İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor Türkiye yarışmasının sevilen simalarından biri olan Turabi Çamkıran hakkında öne sürülen o iddia ortalığı adeta karıştırdı. Bu sene All Star konsepti ile ekranlara gelen Survivor yarışında Turabinin yer almaması herkesi bir hayli üzmüştü. İşte sevilen yarışmacı Turabi Çamkıran ile ilgili merak edilen detaylar...
Survivor Türkiye yarışmasının sevilen simalarından biri olan Turabi Çamkıran hakkında öne sürülen o iddia ortalığı adeta karıştırdı. Bu sene All Star konsepti ile ekranlara gelen Survivor yarışında Turabinin yer almaması herkesi bir hayli üzmüştü. Yarışmanın üzülen seyircisine müjdeli haber Survivor’ın yapımcısı ve hakemi Acun Ilıcalı’dan geldi! Peki, Survivor Turabi Çamkıran kaç yaşında? Turabi Çamkıran kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Turabi Çamkıran sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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05 Mar 2022 - 10:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.