BİM Market Gemileri Yaktı; İndirim Bombalarını Patlattı! Son Gün Bugün; Şok ve A101 İsyan Edebilir! Bundan Ucuzu Fizan’da Bile Yok!

Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın başlaması zamlarının kapıda olduğunu gösterdi. Dolar kurundaki yavaş yükseliş sonrasında fiyatların yeniden zirveye ulaşacağı gündeme gelirken; BİM Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Sucuk, peynir ve çayda muhteşem indirimler yapan BİM Market, tüm müşterilerine bu indirimleri duyurdu! İşte BİM Market’in yapmış olduğu indirimler…

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