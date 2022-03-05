BİM Market Gemileri Yaktı; İndirim Bombalarını Patlattı! Son Gün Bugün; Şok ve A101 İsyan Edebilir! Bundan Ucuzu Fizan’da Bile Yok!
Vatandaşlara müjdeli haber BİM Market’ten geldi! Adeta gemileri yakan BİM Market, indirim bombalarını arka arkaya patlattı! Son günün bugün olduğunu duyuran BİM Market, indirimde olan fiyatlarını gün sonunda değiştireceğini resmen açıkladı. Bunun üzerine birçok kişi “ŞOK Market ve A101 isyan edecektir” yorumlarında bulundu! İşte Fizan’da bile böylesi indirimin olmadığı ürünler…
Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın başlaması zamlarının kapıda olduğunu gösterdi. Dolar kurundaki yavaş yükseliş sonrasında fiyatların yeniden zirveye ulaşacağı gündeme gelirken; BİM Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Sucuk, peynir ve çayda muhteşem indirimler yapan BİM Market, tüm müşterilerine bu indirimleri duyurdu! İşte BİM Market’in yapmış olduğu indirimler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.